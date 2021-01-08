"Вест Хэм" заинтересован в подписании Жиру

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"Вест Хэм" заинтересован в подписании ЖируФорвард лондонского "Челси" Оливье Жиру может продолжить карьеру в "Вест Хэме", сообщает Eurosport.

Как сообщается, "молотобойцы" нуждаются в усилении линии атаки после того, как Себастьян Алле перешел в "Аякс". Однако сам француз не планирует покидать "аристократов" в этом сезоне.

Ранее в СМИ появилась информация об интересе к 34-летнему игроку сборной Франции со стороны "Интера" и "Ювентуса".

В сезоне-2020/21 вышел на поле в футболке "Челси" в 15 матчах и смог отметиться 9 голами.

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