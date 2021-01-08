"Вест Хэм" заинтересован в подписании Жиру

Форвард лондонского "Челси" Оливье Жиру может продолжить карьеру в "Вест Хэме", сообщает Eurosport.

Как сообщается, "молотобойцы" нуждаются в усилении линии атаки после того, как Себастьян Алле перешел в "Аякс". Однако сам француз не планирует покидать "аристократов" в этом сезоне.