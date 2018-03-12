Лондонскому "Вест Хэму" грозит серьёзное наказание от Футбольной ассоциации Англии, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, против "молотобойцев" могут быть введены санкции в виде проведения нескольких матчей без болельщиков.

Причина возможных мер - поведение фанатов "Вест Хэма" в субботней игре против "Бернли". Тогда несколько человек выбежали на поле, и в числе прочего атаковали VIP-ложу на трибунах, забросав владельцев клуба монетами.

Отметим, что по итогам 30 туров "Вест Хэм" занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ, имея в своём активе 30 очков. | http://soccernews.ru