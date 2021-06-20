Вестергор высказался перед матчем с Россией на Евро-2020

Фото: инстаграм Вестергор/Автор неизвестен

Футболист сборной Дании и "Саутгемптона" Янник Вестергор высказался перед матчем с Россией в третьем туре группового этапа Евро-2020.

"У нас все еще большие амбиции. Мы выйдем и победим Россию. Надеюсь на то, что Бельгия поможет нам (победит Финляндию), и чемпионат Европы для нас продолжится

Считаю, что наша игра против сильнейшей сборной в мире (Бельгии) подтверждает, что мы играем на очень высоком уровне и имеем силы бороться с лучшими. Мы выйдем, и выступим на том же уровне, победим Россию, а дальше будем смотреть", – сказал Вестергор.

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