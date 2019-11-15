"Вестерло" избавился от экс-форварда "Спартака" Эменике

"Вестерло" на своём официальном сайте объявил о расторжении контракта с нападающим Эммануэлем Эменике.

Клуб из второго бельгийского дивизиона сообщил, что решение о прекращении сотрудничества с 32-летним нигерийцем было обоюдным.

"Несмотря на многочисленные усилия, приложенные обеими сторонами, игроку не удалось выйти на тот уровень, на который все рассчитывали", - говорится в заявлении клуба.

Эменике выступал за "Вестерло" с середины сентября текущего года, сыграл 5 матчей, результативными действиями не отличался.

Также стоит отметить, что с 2011 по 2013 год африканец защищал цвета московского "Спартака".

Не пропустите: Луис Адриано женился на своей русской девушке. | http://soccernews.ru