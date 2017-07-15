"Вестерн Сидней" - "Арсенал" - 1:3 (обзор)

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"Вестерн Сидней" - "Арсенал" - 1:3 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор товарищеского матча между "Вестерн Сиднеем" и "Арсеналом".

Не пропустите: Товарищеские матчи: "Арсенал" и дортмундская "Боруссия" побеждают. | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Челси 38 93
2 Тоттенхэм 38 86
3 Манчестер Сити 38 78
4 Ливерпуль 38 76
5 Арсенал Лондон 38 75
6 Манчестер Юнайтед 38 69
7 Эвертон 38 61
8 Саутгемптон 38 46
9 Борнмут 38 46
10 Вест Бромвич Альбион 38 45
11 Вест Хэм Юнайтед 38 45
12 Лестер Сити 38 44
13 Сток Сити 38 44
14 Кристал Пэлас 38 41
15 Суонси Сити 38 41
16 Бернли 38 40
17 Уотфорд 38 40
18 Халл Сити 38 34
19 Мидлсбро 38 28
20 Сандерленд 38 24
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