"Вестхэмовская" мечта! Себастьян Алле феерил в Бундеслиге, но сможет ли он заиграть там, где форварды не забивают?

Вплоть до июня месяца в сознании рядового болельщика укрепилось мнение, что "Айнтрахт" – это Лука Йович. Никого, кроме него, в команде нет, и как только серб уехал в "Реал" на этом клуб и закончился. Это мнение в корне неверно – неправильно говорить о том, что всю погоду в "Айнтрахте" делал один Йович, поскольку в составе клуба из Франкфурта были те, кто внес не меньше, а может и больше в недавние успехи "орлов", в частности форвард Себастьян Алле. Француз заявил о себе еще в компании 17/18, однако по-настоящему сверкнул именно в последнем розыгрыше Бундеслиги, поучаствовав в наибольшем количестве голов среди всех одноклубников, включая вышеупомянутого Йовича. Невероятный завершите Алле – пример классической "девятки", игрока, который стал незаменимой фигурой в атаке "орлов". Под руководством Адди Хюттера клуб из Франкфурта добрался до полуфинала Лиги Европы и буквально до последнего тура чемпионата боролся за попадание в Лигу Чемпионов. Немаловажную роль в этом сыграл именно французский нападающий. Он поучаствовал в 40% голов "Айнтрахта", забив 15 и оформив 9 ассистов, несмотря на то что вышел в старте всего в 23 матчах. Этим летом орлам если не подрезали крылья, то основательно ощипали: сперва клуб потерял Йовича, а теперь им пришлось попрощаться и с Себастьяном Алле. Форвард перебрался в "Вест Хэм", который заплатил немецкому клубу 40 миллионов евро. Но что из себя представляет 25 летний нападающий, и на что может рассчитывать главный тренер "молотобойцев" Мануэль Пеллегрини? Попробуем разобраться!

При росте 190 сантиметров Алле напоминает центрфорварда старой школы, однако он обладает качествами, которые разрушают стереотипы о нападающих его размеров. На первый взгляд Себастьян может показаться неуклюжим, однако когда мяч оказывается в ногах у француза, становится понятно на сколько он хорош. Его можно считать идеальным страйкером, он способен создавать моменты для своих партнеров и при этом сам всегда находится в нужном месте и в нужное время. Вообще игра Алле в подыгрыш заслуживает отдельных слов так как именно благодаря ей, например, Йович блистал в прошлом сезоне: француз оформил 5 голевых передач на серба. Алле одинаково хорошо играет обеими ногами, так что этот факт заставляет сравнивать Себастьяна с его соотечественником – легендой "Ювентуса" Давидом Трезеге. Кроме того, внешне оба игрока схожи своими габаритами. Бывший тренер "Айнтрахта" Нико Ковач описал Алле словом "бульдозер". Алле начал свою карьеру в "Осере", впервые появившись на поле в составе главной команды в 17 лет в сезоне 12/13. В той кампании Себастьян принял участие в 18 матчах, но отличился лишь дважды. В следующем сезоне француз сыграл уже в 28 поединках, но количество голов по-прежнему расстраивало – всего 6. Это вынудило Алле покинуть "Осер" и искать счастья вдали от родины.

В 2015 году Себастьян Алле отправился в "Утрехт" и эта аренда оказалась успешной. Форвард забил 11 мячей в 17 матчах чемпионата голландский и клуб сразу выкупил права на игрока. В Нидерландах Алле начал заметно прогрессировать: наколотил 40 голов в 81 одном матче за два сезона (кстати, клубом тогда руководил нынешний тренер "Аякса" Эрик Тен Хаг). Француз помог "Утрехту" добраться до финала кубка страны в 2016 году, а также стал обладателем премии лучшему игроку клуба. Как итог, следующим летом Алле переехал на повышение в "Айнтрахт". Поначалу его покупка вызывала скепсис. Во Франкфурте в дебютном сезоне Себастьян отличился лишь 9 раз, причем после зимнего перерыва он поразил ворота соперника в лишь трижды, поэтому ближе к концу сезона появились слухи что Алле покинет клуб. Но все же своей игрой Алле вызвал и немало одобрительных отзывов: он помог Ковачу и компании завоевать Кубок Германии, где в финале "орлы" обыграли саму "Баварию", а француз получил награду Гол года в Бундеслиге за мяч ворота "Штутгарта". Летом 2018 года главным тренером "Айнтрахта" был назначен Адди Хюттер, который не пожелал расставаться с Алле. Спустя некоторое время форвард стал ключевым игроком орлов наряду с Йовичем и Ребичем. Минувшую компанию французский нападающий завершил в статусе одного из самых ярких футболистов немецкого чемпионата, отметившись 15 голами в Бундеслиге.

Алле уже заявлял, что хочет пойти по стопам своего кумира Тьери Анри и надеть форму сборной Франции, но неизвестно, достаточно ли он впечатлил Дидье Дешама. К счастью для нападающего, главный тренер "галльских петухов" любит выпускать классического форварда в своих схемах, будь то 4-3-3 4-4-2 или более привычная 4-2-3-1. Собственно, по этой причине Оливье Жиру до сих пор находится в обойме "трехцветных", однако Жиру не молодеет, и Алле может стать идеальной заменой Оливье. Себастьян определенно добавит сборной свежести, резкости и мастерства в завершении. Классическая "девятка" Алле способен ассистировать Килиану Мбаппе и Антуану Гризманну, он уже демонстрировал телепатическую связь со своими партнерами по "Айнтрахту", так почему бы ему не сделать то же самае, играя рядом с суперзвездами. Очевидно, что Жиру прошел лучший этап своей карьеры, это может вынудить Дешама пересмотреть свои тактические схемы и поставить в состав нападающего другого типа, но зачем менять схему, которая помогла выиграть Чемпионат Мира, особенно когда под рукой есть молодой интересный форвард, который идеально подходит под определение "девятый номер".

Годами "Вест Хэм" искал нападающего, который был бы способен демонстрировать стабильность, забивая не менее 20 голов за сезон, но клуб раз за разом ждала неудача. "Молотки" пытались подписать Макси Гомеса, но тот отказался ехать в Лондон, а Чичарито, который начнет свой третий сезон в клубе, не смог дать "Вест Хэму" стабильности, поэтому лондонцы обратились к услугам Алле – игрока, который обладает всеми необходимыми качествами для игры в атаке. Чем француз привлек клуб из АПЛ? Стоит сказать, что в прошлом сезоне ни один форвард Бундеслиги не ассистировал чаще, чем Алле. Более того, он оказался на втором месте по созданным шансам (целых 13), а также четвертым лучшим нападающим по ключевым пасам, коих Себастьян выполнил 35. Тем самым француз доказал, что способен связывать игру между полузащитой и атакой. Также Алле выиграл наибольшее количество единоборств и воздушных дуэлей среди всех нападающих Бундеслиги, что говорит о его работоспособности и физической силе. Только Роберт Левандовский и Ваут Вегхорст ("Вольфсбург") реализовали больше явных голевых моментов, чем Алле. Однако, француз имеет лучший процент участия в атаках, закончившихся ударом по воротам, а также более высокую точность ударов чем у других форвардов. "Вест Хэм" пополнил состав Пабло Форнальсом, а Мануэль Лансини вернул свою былую форму. Нельзя забывать и о Филиппе Андерсоне и Джеке Уилшере. С такими партнерами Себастьян Алле способен помочь "молоткам" навести шума в грядущем розыгрыше АПЛ. А может он станет тем самым забивным форвардом, которого "Вест Хэм" ищет долгие годы? Посмотрим в следующем сезоне, который начнется уже завтра.

Игорь Малиенко | soccernews.ru