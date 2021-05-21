Ветеран "Лестера" завершает карьеру

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Ветеран "Лестера" завершает карьеруФото: ФК "Лестер"

Защитник "Лестера" Уэс Морган завершит карьеру по окончании сезона.

37-летний ветеран выступал за "Лис" с 2012 года. В составе клуба он выигрывал АПЛ и Кубок Англии.

До "Лестера" Морган выступал за "Ноттингем Форест". Всего за свою карьеру он провел более 750 игр.

В последнем туре АПЛ "Лестер" примет "Тоттенхэм". Команда идет на пятом месте, уступая "Ливерпулю" по дополнительным показателям.

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