Ветеран "Ливерпуля" Джон Олдридж: Салах должен ненавидеть "Реал"

Ветеран "Ливерпуля" Джон Олдридж дал комментарий касательно слухов о желании форварда мерсисайдцев Мохамеда Салаха перейти в "Реал". Ранее СМИ сообщили, что египтянин поделился с друзьями намерениями перейти в мадридский клуб.

"Мне кажется, что после того самого Финала Лиги Чемпионов в Киеве, я бы просто возненавидел "Реал". Не удивлюсь, если Салах испытывал схожие эмоции.

Сейчас у "Ливерпуля" самая мощное атакующее трио в мире, это 100%. Только Клопп может решать менять ли кого-то из футболистов. Хотя сейчас такие игроки, то если захотели уйти - то уйдут", — приводит слова Олдриджа Liverpool Echo.