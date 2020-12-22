Ветеран "Ливерпуля" Джон Олдридж: Салах должен ненавидеть "Реал"
Ветеран "Ливерпуля" Джон Олдридж дал комментарий касательно слухов о желании форварда мерсисайдцев Мохамеда Салаха перейти в "Реал". Ранее СМИ сообщили, что египтянин поделился с друзьями намерениями перейти в мадридский клуб.
"Мне кажется, что после того самого Финала Лиги Чемпионов в Киеве, я бы просто возненавидел "Реал". Не удивлюсь, если Салах испытывал схожие эмоции.
Сейчас у "Ливерпуля" самая мощное атакующее трио в мире, это 100%. Только Клопп может решать менять ли кого-то из футболистов. Хотя сейчас такие игроки, то если захотели уйти - то уйдут", — приводит слова Олдриджа Liverpool Echo.
Напомним, на 30 минуте финала ЛЧ сезона-2017/18 защитник "сливочных" Серхио Рамос грубым приемом нанес травму Салаху. Форвард со слезами покидал поле, а "Ливерпуль" проиграл "Реалу" со счетом 1:3.
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