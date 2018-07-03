Ветеран "Локомотива" перешел в "Балтику"

"Балтика" объявила о переходе полузащитника "Локомотива" Алана Касаева, сообщает официальный сайт клуба.

Футболист перешел в калининградский клуб на правах аренды на один сезон. В минувшем сезоне хавбек провел всего 2 матча за "Локо".

32-летний Касаев выступал за "Локомотив" с 2014 года, провел за клуб 83 матча и забил 9 голов. Ранее играл за "Титан", "Шинник", "Зенит", "Аланию", "Кубань", "Рубин" и "Динамо". Чемпион России, двукратный обладатель Суперкубка России.

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