Ветеран московского "Спартака" попросил клуб вернуть Карреру

1 Теги спартак москвамассимо каррера

Ветеран московского "Спартака" попросил клуб вернуть Карреру

Бывший игрок московского "Спартака" Валерий Рейнгольд выразил мнение, что "красно-белым" нужно вернуть Массимо Карреру на пост главного тренера.

"Выход только один: поклониться в ноги Каррере, чтобы он вернулся. Да, много тактических ошибок, но только один человек в данный момент может быть на плаву, выбраться с командой наверх и что-то делать. Надо дать Каррере карт-бланш и извиниться перед ним. Упасть на колени и сказать: "Прости, что мы такие идиоты, которые дали тебе пинка под зад", - приводят слова Рейнгольда российские СМИ.

Каррера тренировал "Спартак" с 2016 по 2018 года. Под его руководством "красно-белые" становились чемпионами России и выигрывали Суперкубок страны.

В нынешнем сезоне "Спартак" занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 14 очков в 11 матчах.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

How make soccernews great again? Выход только один: поклониться в ноги Карычу, чтобы он вернулся. Да, много тактических ошибок, но только один человек в данный момент может быть на плаву, выбраться с сайтом наверх и что-то делать. Надо дать Карычу карт-бланш и извиниться перед ним. Упасть на колени и сказать: "Прости, что мы такие идиоты, которые дали тебе пинка под зад", - приводят слова Мухомора российские СМИ.

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