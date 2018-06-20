Ветеран сборной Египта извинился перед болельщиками за игру команды на ЧМ-2018

45-летний вратарь сборной Египта Эссам Эль-Хадари обратился к болельщикам своей команды после поражения от России (1:3).

"Мы хотели бы извиниться перед египетским народом за поражение. В футболе удача иногда на твоей стороне, иногда – нет. Конечно, ни один игрок или тренер не хочет проигрывать.

Мы хотели победить, потому что это был единственный шанс попасть в плей-офф. Еще раз подчеркну: все наши игроки хотели показать максимум на турнире. Я хотел бы поблагодарить их всех и технический персонал команды.

После 28 лет неучастия в ЧМ мы рассчитывали выступить лучше, поэтому я приношу извинения всем египетским болельщикам", - сказал он.

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