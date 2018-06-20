Ветеран сборной Египта извинился перед болельщиками за игру команды на ЧМ-2018

Теги египетроссия

Ветеран сборной Египта извинился перед болельщиками за игру команды на ЧМ-201845-летний вратарь  сборной Египта Эссам Эль-Хадари обратился к болельщикам своей команды после поражения от России (1:3).

"Мы хотели бы извиниться перед египетским народом за поражение. В футболе удача иногда на твоей стороне, иногда – нет. Конечно, ни один игрок или тренер не хочет проигрывать.

Мы хотели победить, потому что это был единственный шанс попасть в плей-офф. Еще раз подчеркну: все наши игроки хотели показать максимум на турнире. Я хотел бы поблагодарить их всех и технический персонал команды.

После 28 лет неучастия в ЧМ мы рассчитывали выступить лучше, поэтому я приношу извинения всем египетским болельщикам", - сказал он.

Читайте:  В Госдуме поблагодарили Черчесова и Мутко за игру сборной на ЧМ-2018 | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Восьмой день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 21 июня

Восьмой день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 21 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов