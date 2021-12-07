Ветеран "Шахтера" вернется в Бразилию

Фото: инстаграм Марлоса/Автор неизвестен

Бразильский хавбек "Шахтёра" Марлос уйдет из стана "горняков", сообщает издание Footboom.

По информации источника, 33-летний натурализованный украинец ответил отказом на предложение украинского клуба о продлении контракта и вернется в Бразилию уже в начале 2022 года. Нынешний контракт Марлоса с "Шахтером" рассчитан до конца 2021 года.

В Украине Марлос играет с 2012 года, когда он стал игроком "Металлиста". В 2014 году хавбек перешел в "Шахтёр". После этого он принял украинское гражданство и вызывался в национальную сборную.

В текущем сезоне Марлос 14 раз выходил на поле и успел забить два гола и отдать 4 ассиста.

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