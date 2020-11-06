Ветеран "Спартака" Самохин попал в больницу с онкологией

Бывший игрок и тренер "Спартака" Виктор Самохин рассказал, что у него обнаружили рак желудочно-кишечного тракта.

"Нашли онкологию в пищеводе, желудке, в общем, в желудочно-кишечном тракте. Прохожу необходимые обследования и процедуры. Сейчас нахожусь госпитале Бакулева, доктора обсуждают, делать операцию или нет, они не знают, выдержит ли сердце. Говорят, что операция очень сложная. Еще несколько недель необходимо проходить все процедуры.

Чувствую себя нормально. Стараюсь победить болезнь. На прошлой неделе ветераны позвали меня посетить матч, я не играл, сил уже не хватает быть на поле", - приводит слова Самохина "Р-Спорт".

Самохин защищал цвета "Спартака" с 1973 по 1981 год. На его счету более 200 игр за клуб. В 1979 году становился чемпионом СССР. Кроме того, с 1996 по 2002 год он был ассистентом тогдашнего главного тренера московского клуба Олега Романцева.

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