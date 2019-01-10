Ветеран "Спартака" высказался о скандальном разводе Глушакова



Бывший игрок "Спартака" Евгений Ловчев поддержал капитана "красно-белых" Дениса Глушакова в его громком бракоразводном процессе с женой Дарьей.

"Я тоже развелся несколько раз. Ну и что, об этом надо говорить? Если Глушаков будет хорошо играть, то будет выходить на поле вместе с Гулиевым, который выше него на поле располагается. Вопросов здесь нет никаких. А одна мадам ходит в соболиной шубе и говорит, как ее обокрали. Так мы ей и поверили", - приводят слова Ловчева российские СМИ.

Напомним, что Дарья обвиняет футболиста в побоях, которые были подтверждены экспертизой МВД, а также угрозах убийства. По словам адвоката девушки, Глушаков вывел со своего счета около 300 миллионов рублей, которые были нажиты в браке. Также хавбек не хочет платить алименты на ребенка.

Кроме того, у Глушакова существует конфликт с болельщиками "Спартака", которые обвиняют его в увольнении бывшего главного тренера команды Массимо Карреры.

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