Ветераны российского футбола написали письмо в ФИФА и УЕФА
Союз ветеранов футбола России записал обращение к ФИФА и УЕФА.
Ветераны просят отменить отстранение российских команд от международных соревнований. Под письмом подписались Станислав Черчесов, Олег Романцев, Никита Симонян, Дмитрий Аленичев и многие другие экс-футболисты.
"Уважаемый господин Инфантино! Уважаемый господин Чеферин!
Мы, ветераны советского и российского футбола, обращаемся к вам в связи с решением ФИФА и УЕФА отстранить Россию от всех международных соревнований на всех уровнях до дальнейшего уведомления.
Мы не понимаем и не принимаем этого решения. Футбол призван объединять людей по всему миру. Футбол - это самая популярная и самая демократичная игра. И в нем не должно быть места никаким проявлениям дискриминации.
#StopDiscrimination - этот принцип является одним из самых главных для ФИФА, о чем Вы сами, господин Инфантино, заявляли множество раз. Однако разве не является самым вопиющим примером дискриминации то решение, которое ФИФА и УЕФА приняли в отношении российских футболистов и футболисток?
Футболисты российских сборных и клубов всех возрастов, юноши, девушки, спортсмены с ограниченными возможностями здоровья - все они оказались под ударом этого решения. Пострадают от него и огромное количество сотрудников спортивных организаций, и миллионы фанатов не только в России, но и за рубежом.
Мы уверены, что тотальное отстранение России от футбола несет большие угрозы для развития спорта номер один не только в нашей стране, но и в Европе, и во всем мире", - говорится в заявлении ветеранов.
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