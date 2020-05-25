Вьетнам - первая страна в мире, возобновившая проведение футбольных матчей со зрителями

Во Вьетнаме возобновился футбольный сезон, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Примечательно, что власти азиатской страны отменили все ограничения, связанные с проведением матчей.

Это первое государство мира, которое в условиях пандемии разрешило зрителям посещать игры.

Стоит отметить, что Вьетнам практически не пострадал от коронавируса - всего 325 случаев заражения и ни одного летального исхода.

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