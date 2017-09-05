Вьетто может перейти в "Фенербахче"

"Фенербахче" проявляет интерес к аргентинскому нападающему "Атлетико" Лусиано Вьетто, сообщает Football Spain.

По сведениям издания, "желтые канарейки" намерены приобрести футболиста до 8 сентября, когда в Турции закроется трансферное окно. Ранее сообщалось, что турки также интересуются форвардом "Зенита" Артемом Дзюбой.

В минувшем сезоне 31-летний Вьетто выступал за "Севилью" на правах аренды, провел 31 матч и забил 10 голов.

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