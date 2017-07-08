Вьетто может перейти в "Сампдорию"

"Сампдория" проявляет интерес к аргентинскому нападающему "Атлетико" Лусиано Вьетто, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, итальянский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. В составе генуэзцев форвард может заменить Патрика Шика, который перешел в "Ювентус".

В минувшем сезоне 23-летний Вьетто выступал за "Севилью" на правах аренды, провел за клуб 31 матч и забил 10 голов. | http://soccernews.ru