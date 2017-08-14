Вьетто может перейти в "Сампдорию"

"Сампдория" хочет купить форварда мадридского "Атлетико" Лусиано Вьетто, сообщает AS.

По сведениям издания, генуэзский клуб готов заплатить за 23-летнего аргентинца 16 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что тренерский штаб "Атлетико" не рассчитывает на Вьетто, в связи с чем, руководство "матрасников" заинтересовано в продаже игрока.

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