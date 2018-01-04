Вьетто перешёл в "Валенсию"

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Вьетто перешёл в "Валенсию"

"Валенсия" в своём официальном твиттере объявила о переходе форварда "Атлетико" Лусиано Вьетто.

"Летучие мыши" арендовали 24-летнего аргентинца до лета 2018 года с правом последующего выкупа.

В этом сезоне Вьетто сыграл за "Атлетико" сыграл 10 матчей, результативными действиями не отличался. 

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