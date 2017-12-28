Вьетто покидает "Атлетико"

Нападающий "Атлетико" Лусиано Вьетто покидает мадридский клуб, об этом сообщил гендиректор "матрасников" Мигель Анхель Хиль Марин, информирует El Mundo Deportivo.

24-летний аргентинец вскоре станет игроком лиссабонского "Спортинга", который арендует форварда до конца сезона с правом выкупа за 10 миллионов евро.

В этом сезоне Вьетто сыграл за "Атлетико" 10 матчей и не забил ни одного гола.

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