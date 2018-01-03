Вьетто в шаге от перехода в "Валенсию"

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Вьетто в шаге от перехода в "Валенсию"

Форвард мадридского ""Атлетико" Лусиано Вьетто в ближайшие часы станет игроком "Валенсии", сообщает Marca.

По сведениям издания, клубы уже договорились об аренде 24-летнего аргентинца до конца сезона. Для завершения сделки футболисту осталось пройти медобследование.

Стоит отметить, что Вьетто выбрал "Валенсию" не случайно - в стане "летучих мышей" нападающий воссоединится с Марселино Гарсией Торалем, под руководством которого в "Вильярреале" он выдал пока лучший отрезок в своей карьере.  

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