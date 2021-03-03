Вейналдум договорился с "Интрером" о переходе

Хавбек "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдум в следующем сезоне может продолжить карьеру в Италии.

На игрока претендует миланский "Интер". Руководство клуба не прочь заполучить полузащитника, основываясь на рекомендациях наставника команды Антонио Конте.

30-летний футболист может перейти в новый клуб бесплатно этим летом, так как у него заканчивается контракт с "мерсисайдцами". Это, и его опыт и знакомство с Конте, делают его кандидатуру еще более привлекательной.

Вейналдум достиг устной договоренности с "Интером" по условиям личного контракта еще в конце прошлого года, сообщили итальянские журналисты Краудио Рэймонд и Сандро Сабатини в эфире Sport Mediaset.