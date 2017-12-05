Вейналдум: "Если быть честным, "Спартак" — хорошая команда"

Полузащитник "Ливерпуля" Жоржиньо Вейналдум расхвалил лидера "Спартака" Квинси Промеса в преддверии встречи команд в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов.

"Промес — это реальная угроза. Думаю, он уже это продемонстрировал в матчах своего чемпионата, отметившись большим количеством голов и передач. Это футболист, за которым нужно постоянно следить.

Если быть честным, "Спартак" — хорошая команда. В первой встрече они были лучше, чем я ожидал. Тот матч пропустили несколько игроков, в том числе и Промес, и теперь команда соперников стала сильнее. Не думаю, что нам следует выходить на игру с мыслями о том, что достаточно и одного очка. Учитывая игру "Спартака", это может быть опасным", - сказал он.

Напомним, что встреча команд состоится завтра, 6 декабря.

Не пропустите: Каррера взял на матч с "Ливерпулем" 22 футболиста. | http://soccernews.ru