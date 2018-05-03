Вейналдум: "Финал будет сложным для обеих команд"

Полузащитник "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдум поделился ожиданиями от предстоящего финала Лиги Чемпионов, в котором его команда сыграет с мадридским "Реалом".

"Мы осознаем силу соперника, но он должен тоже знать о наших возможностях. "Реал" - не единственная команда топ-уровня и не единственная команда, которая может выигрывать. Это, наверное, самый большой тест, который у нас будет, и самый большой для меня как игрока. Это будет сложная игра, но для обеих команд", - цитирует 27-летнего хавбека "красных" goal.com.

Напомним, "Ливерпуль" имеет преимущество в личных встречах с "Реалом" в Лиге Чемпионов. | soccernews.ru