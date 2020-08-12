Вейналдум хочет продлить контракт с "Ливерпулем"

Хавбек "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдум хочет продлить контракт с английским клубом, утверждает Sky Sports.

По данным источника, агенты 29-летнего игрока ждут, кода клуб начнет переговоры о новом контракте. Нынешнее соглашение рассчитано до лета 2021 года.

Ранее сообщалось, что стороны продлят контракт до 2024 года. В минувшем сезоне футболист провел 47 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 голов.

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