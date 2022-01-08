Вейналдум хочет вернуться в АПЛ
Фото сайт ПСЖ
Полузащитник ПСЖ Джорджиньо Вейналдум не передумал менять клубную прописку.
По информации Sky Sports, 31-летний футболист хочет получать больше игровой практики.
Голландец готов уйти в другую команду на правах аренды, его приоритет - возвращение в АПЛ.
В текущем сезоне Вейналдум забил 3 гола и сделал 1 ассист в 23 матчах за ПСЖ. Его рыночная стоимость - 25 миллионов евро.
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|Команда
|М
|О
|1
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|2
|Марсель
|28
|56
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|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13