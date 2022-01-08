Вейналдум хочет вернуться в АПЛ

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Вейналдум хочет вернуться в АПЛ

Фото сайт ПСЖ

Полузащитник ПСЖ Джорджиньо Вейналдум не передумал менять клубную прописку.

По информации Sky Sports, 31-летний футболист хочет получать больше игровой практики.

Голландец готов уйти в другую команду на правах аренды, его приоритет - возвращение в АПЛ.

В текущем сезоне Вейналдум забил 3 гола и сделал 1 ассист в 23 матчах за ПСЖ. Его рыночная стоимость - 25 миллионов евро.

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