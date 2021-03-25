Вейналдум и Депай подпишут с "Барселоной" трехлетние контракты

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Форвард "Лиона" Мемфис Депай и хавбек "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдум близки к переходу в "Барселону", сообщает Diario Sport.

По данным источника, игроки уже заключили предварительные договоренности с каталонским клубом. Правила позволяют им вести переговоры, поскольку летом футболисты станут свободным агентами. Если трансферы состоятся, то оба игрока подпишут 3-летние контракты.

Видеть футболистов сборной Нидерландов в своей команде хочет лично главный тренера блауграны" Роналд Куман, который хорошо знаком с ними по работе в национальной команде.

Депай перейдет в "Барселону" независимо от того, будут ли каталонцы кого-то продавать. А по 30-летнему Вейналдум могут возникнуть вопросы у руководства, поскольку новый президент рассчитывает взять курс на омоложение состава. Если удастся интегрировать хавбека в состав так, чтобы он не отбирал игровое время у молодых футболистов, тогда совет директоров сможет одобрить его подписание.