Вейналдум и "Ливерпуль" не могут договориться о новом контракте

Хавбек "Ливерпуля" Жоржиньо Вейналдум не может согласовать с клубом новый контракт. Об этом сообщает Football Insider.



По данным источника, мерсисайдцы уже сделали предложение игроку, однако тот отказался, так как хочет соглашение до 2024 года. "Ливерпуль" в свою очередь может предложить не долгосрочный контрат, так как в ноябре футболисту исполнится 30 лет.



Ожидается, что Вейналдум останется еще на один сезон и через год покинет команду. Нынешнее соглашение рассчитано до лета 2021 года.



Футболист играет в "Ливерпуле" с 2016 года. Ранее он защищал цвета таких клубов как "Ньюкасл", ПСЖ и "Фейеноорд".

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