Вейналдум и "Ливерпуль" не могут договориться о новом контракте
Хавбек "Ливерпуля" Жоржиньо Вейналдум не может согласовать с клубом новый контракт. Об этом сообщает Football Insider.
По данным источника, мерсисайдцы уже сделали предложение игроку, однако тот отказался, так как хочет соглашение до 2024 года. "Ливерпуль" в свою очередь может предложить не долгосрочный контрат, так как в ноябре футболисту исполнится 30 лет.
Ожидается, что Вейналдум останется еще на один сезон и через год покинет команду. Нынешнее соглашение рассчитано до лета 2021 года.
Футболист играет в "Ливерпуле" с 2016 года. Ранее он защищал цвета таких клубов как "Ньюкасл", ПСЖ и "Фейеноорд".
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|Команда
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|О
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|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
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|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
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|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
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|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
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|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
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|Норвич Сити
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