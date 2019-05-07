Вейналдум и Ориги помогли "Ливерпулю" разгромить "Барселону" и выйти в финал Лиги чемпионов

15 Теги ливерпульбарселона

Вейналдум и Ориги помогли "Ливерпулю" разгромить "Барселону" и выйти в финал Лиги чемпионов

"Ливерпуль" в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов разгромил "Барселону" со счетом 4:0.

Счет был открыт на 7-й минуте нападающим хозяев Дивок Ориги. На 54-й минуте Джорджиньо Вейналдум забил второй гол за "Ливерпуль" и спустя две минуты отправил в ворота "Барселоны" третий мяч. Точку в матче поставил Ориги, забив четвертый гол.

"Ливерпуль" - "Барселона" - 4:0 (0:3)

Голы: Ориги, 7 - 1:0, Вейналдум, 54 - 2:0, Вейналдум, 56 - 3:0, Ориги, 79 - 4:0.

"Ливерпуль": Алиссон, Робертсон (Вейналдум, 46), Матип, ван Дейк, Александер-Арнолд, Хендерсон, Фабиньо, Шакири, Милнер, Мане, Ориги(Гомес, 85).

"Барселона": тер Стеген, Альба, Лангле, Серджи Роберто, Пике, Коутиньо(Нелсон Семеду, 60), Ракитич (Малком, 80), Видаль (Артур, 75), Бускетс, Суарес, Месси.

Первая встреча команд завершилась в пользу каталонской команды (3:0). Таким образом по итогам двух матчей (4:3) в финал Лиги чемпионов проходит "Ливерпуль". 

Завтра, 8 мая, "Аякс" сыграет с "Тоттенхэмом". Победитель этой пары станет соперником подопечных Юргена Клоппа.

Финальная игра Лиги чемпионов состоится 1 июня на стадионе "Метрополитано" в Мадриде.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" и "Бавария" хотят приобрести Дибалу| http://soccernews.ru
��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

zenden 1985
zenden 1985

Тяжело на душе, тут и комментировать нечего(

Ответить
lyavon
lyavon

YNWA

Ответить
Raul Real
Raul Real

"Истинные" болельщики Барсы опять пропадут поджав хвосты, как всегда они это делали.

Ответить
OkTawius
Димон

Великая ливерпульская четвёрка - теперь это выражение будет ассоциироваться не только с Beatles))

Ответить
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

"Хрыстя Пеналду 02 мая 2019 00:02 Вынесли в сухую на классе распиаренный Ливер. Браво Барса! Всех болел с победой!". Коммент для истории)

Ответить
Azoma

Шедевральный комментарий)

Ответить
lyavon
lyavon

Золотой мяч? Кому??? Всем спокойной ночи, если получится!!! Иду дрочить на Клоппа!!!

Ответить
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

А золотой мяч, по сути надо отдать Салаху. Сейчас он лучший бомбардир АПЛ, если затащит за красных в финале лч, награда его.

Ответить
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Клоп гений! А Месси ты лучше не трогай! В матче Хетафе, он снова докажет что он лучший!!!!!

Ответить
lyavon
lyavon

Плевать на гномьи заслуги! А вот как знатно вытирают ноги о "великий" клуб за последние четыре года - это доставляет. Атлетико М., Ювентус, Рома, ЛИВЕРПУЛЬ!!!

Ответить
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Я тебе так скажу, я вообще не могу представить, как можно второй раз подряд громить соперника в первом матче ( пусть не по игре) и в итоге вылетать. Хуже неудачников и не придумаешь. Но все нормально, пару дублей " инопланетного" против всяких Осасун, и местные хомячки снова будут наяривать, крича что они лучший клуб в мире)

Ответить
lyavon
lyavon

Только такие ПОЗИТИВНЫЕ новости могут возродить жизнь на данном сайте)))

Витамишка

Ливерпуль невероятен.Невозможно описать словами,как я восхищён скаузерами.В этот вечер быть фанатом Барселоны - невыносимо.

Ответить
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Позор Испании) Какой чокнутый фанатик может называть их лучшими в мире? ПСЖ, Рома, Ливерпуль, кто еще их не громил?)Не может лучший клуб, быть разгромленным в лч каждый год). Инопланетянин тоже хорош, космический уровень. Забивать 30+ мячей в лиге, где Бензема в кризисном Реале забивает больше 20, его уровень. В важных матчах Месси теряет яйца. Как я и говорил, Ливер пройдет Барсу. Это карма, ведь даже в первом матче, мерсисайдцы были намного сильнее по игре. Клоп заслужил кубок как никто. Ах как много кичились фанатики барселоны после первого матча) Ждем их и сюда. В финале строго за Ливерпуль!

Ответить
jugulator
Пьянь

Просто невероятный Ливерпулю. Поздравляю всех фанатов.

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Впервые с 2013 года в финале Лиги Чемпионов не будет испанской команды

Впервые с 2013 года в финале Лиги Чемпионов не будет испанской команды

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 13
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 6 13
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 6
4 Монако Монако 6 1
Группа B М О
1 Барселона Барселона 6 14
2 Тоттенхэм Тоттенхэм 6 8
3 Интер Милан Интер Милан 6 8
4 ПСВ ПСВ 6 2
Группа C М О
1 ПСЖ ПСЖ 6 11
2 Ливерпуль Ливерпуль 6 9
3 Наполи Наполи 6 9
4 Црвена Звезда Црвена Звезда 6 4
Группа D М О
1 Порту Порту 6 16
2 Шальке Шальке 6 11
3 Галатасарай Галатасарай 6 4
4 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 3
Группа E М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 14
2 Аякс Аякс 6 12
3 Бенфика Бенфика 6 7
4 АЕК АЕК 6 0
Группа F М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 6 13
2 Лион Лион 6 8
3 Шахтер Донецк Шахтер Донецк 6 6
4 Хоффенхайм Хоффенхайм 6 3
Группа G М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 12
2 Рома Рома 6 9
3 Виктория Плзень Виктория Плзень 6 7
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 6 7
Группа H М О
1 Ювентус Ювентус 6 12
2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 10
3 Валенсия Валенсия 6 8
4 Янг Бойз Янг Бойз 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов