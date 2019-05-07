Вейналдум и Ориги помогли "Ливерпулю" разгромить "Барселону" и выйти в финал Лиги чемпионов

"Ливерпуль" в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов разгромил "Барселону" со счетом 4:0.

Счет был открыт на 7-й минуте нападающим хозяев Дивок Ориги. На 54-й минуте Джорджиньо Вейналдум забил второй гол за "Ливерпуль" и спустя две минуты отправил в ворота "Барселоны" третий мяч. Точку в матче поставил Ориги, забив четвертый гол.

"Ливерпуль" - "Барселона" - 4:0 (0:3)

Голы: Ориги, 7 - 1:0, Вейналдум, 54 - 2:0, Вейналдум, 56 - 3:0, Ориги, 79 - 4:0.

"Ливерпуль": Алиссон, Робертсон (Вейналдум, 46), Матип, ван Дейк, Александер-Арнолд, Хендерсон, Фабиньо, Шакири, Милнер, Мане, Ориги(Гомес, 85).

"Барселона": тер Стеген, Альба, Лангле, Серджи Роберто, Пике, Коутиньо(Нелсон Семеду, 60), Ракитич (Малком, 80), Видаль (Артур, 75), Бускетс, Суарес, Месси.

Первая встреча команд завершилась в пользу каталонской команды (3:0). Таким образом по итогам двух матчей (4:3) в финал Лиги чемпионов проходит "Ливерпуль".

Завтра, 8 мая, "Аякс" сыграет с "Тоттенхэмом". Победитель этой пары станет соперником подопечных Юргена Клоппа.

Финальная игра Лиги чемпионов состоится 1 июня на стадионе "Метрополитано" в Мадриде.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" и "Бавария" хотят приобрести Дибалу| http://soccernews.ru