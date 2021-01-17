Вейналдум летом перейдет в "Барселону"

Хавбек "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдум решил, где будет продолжать свою карьеру. Игрок отказался подписывать новый контракт с "мерсисайдцами", сообщает Mirror.

Новым клубом полузащитника станет "Барселона", в которую он перейдет летом на правах свободного агента.