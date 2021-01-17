Вейналдум летом перейдет в "Барселону"

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Вейналдум летом перейдет в "Барселону"Хавбек "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдум решил, где будет продолжать свою карьеру. Игрок отказался подписывать новый контракт с "мерсисайдцами", сообщает Mirror.

Новым клубом полузащитника станет "Барселона", в которую он перейдет летом на правах свободного агента.

Одной из причин перехода является то, что "каталонцев" тренирует Рональд Куман, который знаком с Вейналдумом по сборной Нидерландов.

Напомним, футболист защищает цвета "Ливерпуля" с лета 2016 года.

В сезоне 2020/2021 Вейналдумом выходил на поле во всех турнирах 23 рази. На его счету 2 забитых мяча.

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