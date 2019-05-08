Вейналдум: "Мы верили в победу с самого начала"
Игрок "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдум рассказал, что думает о победном матче 1/2 Лиги чемпионов с "Барселоной" (4:0) и выходом в финал.
"Мы верили, что можем победить с самого начала. Не думаю, что кто-то еще верил в это", - сказал футболист.
28-летний Вейналдум в этом матче оформил дубль на 54-й и 56-й минутах.
Первая встреча команд завершилась в пользу "Барселоны" (3:0). В финале, который пройдет 1 июня, "Ливерпуль" сыграет против победителя пары "Аякс" - "Тоттенхэм". Команды встретятся завтра, 8 мая, в Голландии.
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|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|37
|95
|2
|Ливерпуль
|37
|94
|3
|Челси
|37
|71
|4
|Тоттенхэм
|37
|70
|5
|Арсенал Лондон
|37
|67
|6
|Манчестер Юнайтед
|37
|66
|7
|Вулверхэмптон
|37
|57
|8
|Эвертон
|37
|53
|9
|Лестер Сити
|37
|51
|10
|Уотфорд
|37
|50
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|37
|49
|12
|Кристал Пэлас
|37
|46
|13
|Борнмут
|37
|45
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|37
|42
|15
|Бернли
|37
|40
|16
|Саутгемптон
|37
|38
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|37
|36
|18
|Кардифф Сити
|37
|31
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|Фулхэм
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|20
|Хаддерсфилд Таун
|37
|15