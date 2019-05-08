Вейналдум: "Мы верили в победу с самого начала"

Игрок "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдум рассказал, что думает о победном матче 1/2 Лиги чемпионов с "Барселоной" (4:0) и выходом в финал.

"Мы верили, что можем победить с самого начала. Не думаю, что кто-то еще верил в это", - сказал футболист.

28-летний Вейналдум в этом матче оформил дубль на 54-й и 56-й минутах.

Первая встреча команд завершилась в пользу "Барселоны" (3:0). В финале, который пройдет 1 июня, "Ливерпуль" сыграет против победителя пары "Аякс" - "Тоттенхэм". Команды встретятся завтра, 8 мая, в Голландии.

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