Вейналдум на этой неделе даст ответ о своем будущем

Хавбек "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдум планирует на этой неделе решить все вопросы со своим будущим в клубе.

СМИ уже сообщали, что мерсисайдцы предложили новый контракт 30-летнему полузащитнику. Игрок попросил время все обдумать. По информации Sky Sports, Вейналдум скажет о принятом решении до конца этой недели.



Стоит отметить, что интерес к футболисту проявляет "Барселона".