Вейналдум на этой неделе даст ответ о своем будущем

Теги джорджиньо вейналдумливерпуль

Вейналдум на этой неделе даст ответ о своем будущемХавбек "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдум планирует на этой неделе решить все вопросы со своим будущим в клубе.

СМИ уже сообщали, что мерсисайдцы предложили новый контракт 30-летнему полузащитнику. Игрок попросил время все обдумать. По информации Sky Sports, Вейналдум скажет о принятом решении до конца этой недели.

Стоит отметить, что интерес к футболисту проявляет "Барселона".

Текущий контракт игрока сборной Нидерландов с чемпионами Англии заканчивается в июле 2021 года. В сезоне 2020/2021 полузащитник за 22 игры смог забить один мяч.

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