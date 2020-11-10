Вейналдум не стал говорить о возможно продлении контракта с "Ливерпулем"

Хавбек "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдум отказался отвечать на вопросы журналистов о его будущем в клубе.

Контракт игрока истекает летом 2021 года.

"Ничего не могу сказать по этому поводу. Спросите у "Ливерпуля". Разве не они должны отвечать?

Ничего не могу сказать по поводу нового контракта между мной и "Ливерпулем", - цитирует футболиста Het Parool.

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