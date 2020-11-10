Вейналдум - о травме ван Дейка: "Вирджил проходит через ад"

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Вейналдум - о травме ван Дейка: "Вирджил проходит через ад"

Голландский полузащитник "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдум поделился мнением о травме своего партнёра по команде и соотечественника Вирджила ван Дейка.

Напомним, что звёздный защитник выбыл на длительный срок из-за повреждения связок колена. В конце октября он перенёс операцию.

"Вирджил вернётся с Божьей волей. Это сложный для него период. Худшее, через что может пройти футболист. Ты проходишь через ад. Но я считаю, что он очень силён. Мы время от времени общаемся, всё прекрасно", - цитирует Вейналдума Voetbal International.

Ван Дейк рискует пропустить остаток клубного сезона 2020/21, а также Чемпионат Европы, запланированный на следующее лето.

Не пропустите: "Ливерпуль" нашёл замену ван Дейку в "Интере". | http://soccernews.ru
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