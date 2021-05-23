Вейналдум объявил об уходе из "Ливерпуля"

Теги ливерпульджорджиньо вейналдум

Вейналдум объявил об уходе из "Ливерпуля"

Фото инстаграм Джорджиньо Вейналдума

Полузащитник "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдум сообщил о своём решении покинуть мерсисайдский клуб.

"Стараюсь не расплакаться. На протяжении пяти лет я чувствовал любовь от всех в "Ливерпуле". Хотел провести здесь ещё много времени, но всё пошло не по плану. Пришла пора начать новое приключение. У меня пока нет контракта с другим клубом, но я уже не буду игроком "Ливерпуля", - цитирует голландца BBC.

30-летний Вейналдум выступал за "Ливерпуль" с 2016 года, сыграл 237 матчей, забил 22 гола и сделал 16 ассистов.

В составе "красных" хавбек выиграл 4 трофея, в том числе АПЛ и Лигу Чемпионов.

Не пропустите: "Бавария" ведет переговоры с Вейналдумом. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Феерия "Манчестер Сити", успех "Ливерпуля" и "Манчестер Юнайтед": все результаты 38-го тура чемпионата Англии

Феерия "Манчестер Сити", успех "Ливерпуля" и "Манчестер Юнайтед": все результаты 38-го тура чемпионата Англии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов