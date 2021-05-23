Вейналдум объявил об уходе из "Ливерпуля"

Фото инстаграм Джорджиньо Вейналдума

Полузащитник "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдум сообщил о своём решении покинуть мерсисайдский клуб.

"Стараюсь не расплакаться. На протяжении пяти лет я чувствовал любовь от всех в "Ливерпуле". Хотел провести здесь ещё много времени, но всё пошло не по плану. Пришла пора начать новое приключение. У меня пока нет контракта с другим клубом, но я уже не буду игроком "Ливерпуля", - цитирует голландца BBC.

30-летний Вейналдум выступал за "Ливерпуль" с 2016 года, сыграл 237 матчей, забил 22 гола и сделал 16 ассистов.

В составе "красных" хавбек выиграл 4 трофея, в том числе АПЛ и Лигу Чемпионов.

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