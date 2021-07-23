Вейналдум: "Отрицаю, что выбрал ПСЖ из-за денег"

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Вейналдум: "Отрицаю, что выбрал ПСЖ из-за денег" Фото: инстаграм Вейналдума

Новичок ПСЖ Джорджиньо Вейналдум заявил, что его переход в клуб не связан с финансовой составляющей.

"ПСЖ действовал быстрее остальных при переговорах, и у меня были хорошие ощущения в связи с этим переходом. Вопрос был не в том, чтобы заработать больше денег, поскольку разница была не так уж велика. Я отрицаю то, что выбрал ПСЖ из-за денег.

Исходя из моих наблюдений, о каждом новичке ПСЖ пресса пишет, что дело в деньгах. ПСЖ приходится иметь дело с таким отношением. Однако благодаря агенту я знаю правду и могу подтвердить, что разница между двумя предложениями была не так велика.

У меня были хорошие ощущения и от одной команды, и от другой, но ПСЖ сработал быстрее, чем "Барса", поэтому я его и выбрал", - приводит слова Вейналдума RMC Sport.

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