Вейналдум: "Отрицаю, что выбрал ПСЖ из-за денег"
Фото: инстаграм Вейналдума
Новичок ПСЖ Джорджиньо Вейналдум заявил, что его переход в клуб не связан с финансовой составляющей.
"ПСЖ действовал быстрее остальных при переговорах, и у меня были хорошие ощущения в связи с этим переходом. Вопрос был не в том, чтобы заработать больше денег, поскольку разница была не так уж велика. Я отрицаю то, что выбрал ПСЖ из-за денег.
Исходя из моих наблюдений, о каждом новичке ПСЖ пресса пишет, что дело в деньгах. ПСЖ приходится иметь дело с таким отношением. Однако благодаря агенту я знаю правду и могу подтвердить, что разница между двумя предложениями была не так велика.
У меня были хорошие ощущения и от одной команды, и от другой, но ПСЖ сработал быстрее, чем "Барса", поэтому я его и выбрал", - приводит слова Вейналдума RMC Sport.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13