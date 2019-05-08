Вейналдум - первый, кому удалось забить два гола после выхода на замену в полуфинале ЛЧ
Сегодня, 7 мая, на "Энфилде" "Ливерпуль" разгромил "Барселону" в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов, забив каталонцам 4 гола.
Дубль в матче оформил Джорджиньо Вейналдум, который вышел на замену на 46-й минуте. Голландец стал первым игроком в истории, кому удалось забить два гола после выхода на замену в полуфинале Лиги чемпионов.
Первый матч 1/2 финала ЛЧ "Ливерпуль" проиграл со счетом 3:0.
Завтра, 8 мая, "Аякс" сыграет с "Тоттенхэмом". Победитель этой пары станет соперником мерсисайдцев.
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