Вейналдум планирует вернуться в Голландию

Полузащитник "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдум сказал, что в последние годы своей карьеры хотел бы поиграть в голландском клубе, передает De Telegraaf.

"В будущем я хотел бы поиграть в "Фейеноорде", ПСВ или роттердамской "Спарте". Иногда смотрю на "Спарту" и дума, что было бы замечательно провести свои последние годы карьеры в ней. В Голландии я выступал за три клуба, и ко всем трем у меня остались чувства", - сказал Вайналдум.

В нынешнем сезоне 29-летний голландец участвовал в 26 матчах АПЛ, забив 3 гола. Его контракт с красными рассчитан до лета 2021 года.

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