Вейналдум поддержал Алиссона

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Вейналдум поддержал АлиссонаХавбек "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдум на официальном сайте "мерсисайдцев" выразил поддержку голкиперу клуба Алиссону, который допустил ключевые ошибки в матче с "Манчестер Сити" (1:4) в рамках АПЛ.

"Когда выходишь на поле, всегда понимаешь, что кто-то может допустить ошибку. Если изучать сезон целиком, то не знаю, сколько игроков ошибались.

Но если взглянуть на это с другой стороны, Алиссон часто нас спасал. Когда вратарь ошибается, это нужно стараться исправить игрой.

Мы были больше расстроены тем, что не смогли поменять ситуацию вокруг него. Он столько раз нас спасал и помогал выигрывать трофеи, жаль, что мы не смогли ничего изменить для него", – сказал Вейналдум.

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