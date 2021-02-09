Вейналдум поддержал Алиссона

Хавбек "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдум на официальном сайте "мерсисайдцев" выразил поддержку голкиперу клуба Алиссону, который допустил ключевые ошибки в матче с "Манчестер Сити" (1:4) в рамках АПЛ.

"Когда выходишь на поле, всегда понимаешь, что кто-то может допустить ошибку. Если изучать сезон целиком, то не знаю, сколько игроков ошибались.

Но если взглянуть на это с другой стороны, Алиссон часто нас спасал. Когда вратарь ошибается, это нужно стараться исправить игрой.