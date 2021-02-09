Вейналдум поддержал Алиссона
Хавбек "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдум на официальном сайте "мерсисайдцев" выразил поддержку голкиперу клуба Алиссону, который допустил ключевые ошибки в матче с "Манчестер Сити" (1:4) в рамках АПЛ.
"Когда выходишь на поле, всегда понимаешь, что кто-то может допустить ошибку. Если изучать сезон целиком, то не знаю, сколько игроков ошибались.
Но если взглянуть на это с другой стороны, Алиссон часто нас спасал. Когда вратарь ошибается, это нужно стараться исправить игрой.
Мы были больше расстроены тем, что не смогли поменять ситуацию вокруг него. Он столько раз нас спасал и помогал выигрывать трофеи, жаль, что мы не смогли ничего изменить для него", – сказал Вейналдум.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18