Вейналдум подписал контракт с "ПСЖ"

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Вейналдум подписал контракт с "ПСЖ"Фото: инстаграм Вейналдума/Автор неизвестен

Как сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо, футболист сборной Нидерландов и "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдум переходит в "ПСЖ".

По информации источника, игрок подписал контракт до 2024 года. В ближайшие часы его ожидают медицинские процедуры, необходимые для завершения трансфера.

В прошедшем сезоне 30-летний игрок провел 38 матчей за "Ливерпуль" в АПЛ, забив 2 гола.

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