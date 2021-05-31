Вейналдум подтвердил наличие переговоров с испанским топ-клубом

Фото инстаграм Джорджиньо Вейналдума

Бывший полузащитник "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдум признался, что обсуждает с "Барселоной" возможность подписания контракта.

"Не буду отрицать наличие переговоров с "Барсой". Я только ушёл из "Ливерпуля", и это интересная ситуация для многих клубов", - цитирует голландца Marca.

Ожидается, что Вейналдум заключит с "блауграной" контракт до июня 2024 года.

30-летний хавбек выступал за "Ливерпуль" с 2016 года, сыграл 237 матчей, забил 22 гола и сделал 16 ассистов.

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