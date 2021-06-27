Вейналдум прокомментировал поражение от Чехии

Теги чемпионат европынидерландыджорджиньо вейналдум

Вейналдум прокомментировал поражение от ЧехииФото: инстаграм Вейналдума/Автор неизвестен

Футболист "ПСЖ" и капитан сборной Нидерландов Джорджиньо Вейналдум прокомментировал поражение (0:2) своей национальной команды от сборной Чехии в матче 1/8 финала Евро-2020.

"Во втором тайме мы имели отличный момент, нужно было забивать. После удаления Де Лигта стало труднее прессинговать чехов, также у нас не получалось выйти со своей половины. Однако и до этого мы показали слишком мало.

Перед турниром нас много критиковали из-за качества игры. и мы изменили это. Сегодня был не наш день. Я с трудом могу это объяснить. Это очень трудно, но таковы реалии", – заявил хавбек.

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