Вейналдум прокомментировал своё будущее в "Ливерпуле"

Полузащитник "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдум не уверен, что останется в клубе на длительный срок.

"Трудно сказать, чего бы я хотел. Ситуация зависит не только от меня, а и от желания клуба. Обстоятельства тоже могут быть разными. Посмотрим. "Энфилд" стал моим домом. Я просто стараюсь хорошо провести остаток сезона. Это единственное, о чём я думаю", - приводит слова 29-летнего голландца Sky Sports.

Напомним, что контракт хавбека с "красными" истекает в июне 2021 года.

Вейналдум выступает за "Ливерпуль" с 2016 года, сыграл 169 матчей, забил 16 голов и сделал 16 ассистов.

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