Вейналдум прокомментировал свой переход в ПСЖ
Фото сайт ПСЖ
Новичок ПСЖ Джорджиньо Вейналдум высказался о подписании контракта с французским клубом.
Напомним, что голландский хавбек перешёл из "Ливерпуля" на правах свободного агента и заключил с парижанами трёхлетний контракт.
"Я готов выступать в Лиге 1. Однажды я уже менял страну, переехав из Нидерландов в Англию. Тогда это было правильно, ведь я уже много лет играл в Эредивизии и был готов к новому вызову. Думаю, что сейчас я тоже готов к новому вызову и новому чемпионату.
Не могу дождаться своего дебюта. Надеюсь, что помогу команде выиграть все возможные трофеи. Я хочу побеждать как можно больше для клуба и болельщиков. Как футболист, вы всегда хотите развиваться и окружать себя лучшими коллегами: игроками и тренером, который может сделать тебя ещё лучше.
Моё первое впечатление о ПСЖ? Вау, это отличная команда! Для меня это будет новая среда, но я хочу войти в историю", - сказал Вейналдум.
Не пропустите: Агент Хакими отрицает наличие переговоров с ПСЖ. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
ЦСКА бесплатно подписал 21-летнего хавбека из "Велеса"
-
Где и когда смотреть матчи сборной России на Евро-2020
-
Сборная России объявила о замене игрока в итоговой заявке на Евро-2020
-
Официально: Комличенко стал игроком "Ростова"
-
Игрока сборной России изолировали от команды из-за сомнительного теста на коронавирус
Лента новостей
-
Ребко рассказал о конфликте с Черчесовым
-
"Арсенал" рассчитывает усилиться двумя молодыми нападающими
-
Лозунги "Слава Украине" и "Героям слава" получили официальный футбольный статус
-
ЦСКА бесплатно подписал 21-летнего хавбека из "Велеса"
-
Чалханоглу отказал катарскому клубу ради "Милана"
-
Телеведущий Познер: "Конечно, посмотрю, как Россия проиграет Бельгии"
-
Комличенко прокомментировал свой переход в "Ростов"
-
Где и когда смотреть матчи сборной России на Евро-2020
-
"Фенербахче" интересуется защитником "Ливерпуля"
-
Сборная России объявила о замене игрока в итоговой заявке на Евро-2020
-
Форвард ЦСКА Шкурин может продолжить карьеру в Польше или Турции
-
Официально: Комличенко стал игроком "Ростова"
-
Экс-полузащитник "Спартака" возглавил "Крузейро"
-
Умер бывший вратарь сборной Португалии
-
"Галатасарай" работает над трансфером Ярмоленко
-
Вейналдум прокомментировал свой переход в ПСЖ
-
Слуцкий сравнил чувство юмора Дзюбы и Азара
-
"Ювентус" хочет заменить Буффона экс-вратарем ПСЖ
-
Мусаев рассказал о желании поработать за границей
-
Игрока сборной России изолировали от команды из-за сомнительного теста на коронавирус
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13