Вейналдум прокомментировал свой переход в ПСЖ

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Новичок ПСЖ Джорджиньо Вейналдум высказался о подписании контракта с французским клубом.

Напомним, что голландский хавбек перешёл из "Ливерпуля" на правах свободного агента и заключил с парижанами трёхлетний контракт.

"Я готов выступать в Лиге 1. Однажды я уже менял страну, переехав из Нидерландов в Англию. Тогда это было правильно, ведь я уже много лет играл в Эредивизии и был готов к новому вызову. Думаю, что сейчас я тоже готов к новому вызову и новому чемпионату.

Не могу дождаться своего дебюта. Надеюсь, что помогу команде выиграть все возможные трофеи. Я хочу побеждать как можно больше для клуба и болельщиков. Как футболист, вы всегда хотите развиваться и окружать себя лучшими коллегами: игроками и тренером, который может сделать тебя ещё лучше.

Моё первое впечатление о ПСЖ? Вау, это отличная команда! Для меня это будет новая среда, но я хочу войти в историю", - сказал Вейналдум.

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