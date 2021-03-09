Вейналдум рассказал, как "Ливерпуль" может спасти сезон
Голландский полузащитник "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдум заявил, что успех в Лиге Чемпионов может спасти сезон для его команды.
"Нас может спасти Лига Чемпионов, если мы ее выиграем, но все знают, как это трудно. Выиграть может любой из оставшихся участников. Мы отдадим все силы. Болельщики придают нам силы, этого нельзя отрицать. Но мы можем хорошо играть и без фанатов. Мы не были бы в такой сложной ситуации, если бы болельщики были на трибунах", - цитирует Вейналдума официальный сайт УЕФА.
В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Ливерпуль" сыграет с "РБ Лейпциг". Матч пройдет 10 марта. В первом матче английский клуб добился победы со счетом 2:0.
Напомним, что в чемпионате Англии "Ливерпуль" проиграл шесть домашних матчей подряд и сейчас занимает лишь восьмое место в турнирной таблице.
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|Команда
|М
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|1
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|27
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|Манчестер Сити
|27
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|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18