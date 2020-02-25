Вейналдум рассказал, когда и где хочет завершить карьеру

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Вейналдум рассказал, когда и где хочет завершить карьеру

Полузащитник "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдум ответил на вопрос о своих предпочтениях касательно завершения карьеры.

"В будущем я вижу себя в "Фейеноорде", ПСВ или роттердамской "Спарте". Я выступал за три голландских клуба и о каждом из них у меня остались прекрасные воспоминания, но выбрать можно только один. "Спарта" была бы отличным вариантом, ведь там я начинал карьеру. Впрочем, не могу ничего гарантировать. Руд ван Нистелрой, к примеру, обещал, что закончит карьеру на родине, но впоследствии изменил своё решение. Вообще, мечтаю играть как можно дольше. По меньшей мере, хочу выступать на высоком уровне до 38 лет", - цитирует 29-летнего хавбека Goal.com.

Вейналдум выступает за "Ливерпуль" с 2016 года, сыграл 174 матча, забил 17 голов и сделал 16 ассистов.

Контракт голландца с "красными" истекает по окончании сезона 2020/21.

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