Вейналдум рассказал о своих целях в ПСЖ

Фото: инстаграм Вейналдума/Автор неизвестен

Хавбек сборной Нидерландов "Пари Сен-Жермен" Джорджиньо Вейналдум поведал о своих целях в стане парижан.

"Участие в таком амбициозном проекте – одна из причин, по которой я перешел сюда. Самая важная. Учитывая всех великих игроков здесь, люди только и говорят о Лиге чемпионов. Но я здесь не ради победы в этом турнире. Я пришел выиграть все.

Понятно, что Лига чемпионов – тяжелый турнир, клуб еще не выиграл его. Это напоминает мне "Ливерпуль" в лиге – команда не брала титул со времен образования АПЛ, и это стало навязчивой идеей. Такое ощущение, что здесь то же самое.

При этом нельзя игнорировать другие турниры. Что такое Лига чемпионов? 13 матчей? В сезоне больше 13 матчей. Я хочу быть в команде, которая выигрывает все, как "Барселона" Гвардиолы", – сказал Вейналдум для L’Équipe.

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