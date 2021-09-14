Вейналдум рассказал о своих целях в ПСЖ
Фото: инстаграм Вейналдума/Автор неизвестен
Хавбек сборной Нидерландов "Пари Сен-Жермен" Джорджиньо Вейналдум поведал о своих целях в стане парижан.
"Участие в таком амбициозном проекте – одна из причин, по которой я перешел сюда. Самая важная. Учитывая всех великих игроков здесь, люди только и говорят о Лиге чемпионов. Но я здесь не ради победы в этом турнире. Я пришел выиграть все.
Понятно, что Лига чемпионов – тяжелый турнир, клуб еще не выиграл его. Это напоминает мне "Ливерпуль" в лиге – команда не брала титул со времен образования АПЛ, и это стало навязчивой идеей. Такое ощущение, что здесь то же самое.
При этом нельзя игнорировать другие турниры. Что такое Лига чемпионов? 13 матчей? В сезоне больше 13 матчей. Я хочу быть в команде, которая выигрывает все, как "Барселона" Гвардиолы", – сказал Вейналдум для L’Équipe.
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|Монпелье
|28
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|Монако
|28
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|Страсбур
|27
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|Анжер
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|Бордо
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|Нант
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|Брест
|28
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|Метц
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|Дижон
|28
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|28
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|Амьен
|28
|23
|20
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