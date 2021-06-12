Вейналдум рассказал, почему выбрал ПСЖ, а не "Барселону"
Фото: инстаграм Вейналдума
Новичок ПСЖ Джорджиньо Вейналдум объяснил, почему выбрал парижан, а не "Барселону".
"ПСЖ принял решение немного лучше и быстрее. Проект, который у них есть, действительно интересен. Честно говоря, был сложный выбор. "Барселона" действительно интересовалась мной, однако ПСЖ принял решение более четко.
Я очень рад, что все вопросы улажены до Евро, так как во время турнира необходимо сконцентрироваться на игре и ни на чем другом. "Барса" и ПСЖ - два больших клуба, хочется играть за обе команды, однако я решил перейти в ПСЖ, это большое облегчение", - приводит слова Вейналдума France24.com.
Напомним, что Вейналдум присоединился к ПСЖ в качестве свободного агента.
Читайте также: Официально: Вейналдум - футболист ПСЖ. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Главные новости дня: 12 июня
-
Баринов извинился за разгром от Бельгии
-
Врач сборной Дании рассказал подробности инцидента с Эриксеном
-
Президент УЕФА прокомментировал инцидент с Эриксеном
-
Поражение России, нервная игра Дании и Финляндии: все результаты Евро-2020 12 июня
-
9
Россия проиграла Бельгии в матче Евро-2020
-
Зарема предложила натурализовать защитника "Спартака"
-
Лукаку посвятил Эриксену гол в ворота России
-
Два игрока сборной России получили травмы в первом тайме матча с Бельгией
-
1
Вейналдум рассказал, почему выбрал ПСЖ, а не "Барселону"
-
Дания проиграла Финляндии в матче Евро-2020
-
В сборной России рассказали о реакции футболистов на инцидент с Эриксеном
-
"Интер", "Тоттенхэм" и "Аякс" поддержали Эриксена
-
Президент ФИФА отреагировал на инцидент с Эриксеном
-
Агент Эриксена сообщил о состоянии игрока
-
Дания и Финляндия доиграют сегодня
-
"Атлетико" назвал "МЮ" стоимость Триппьера
-
1
Матч Дания - Финляндия перенесен на 13 июня
-
Дания сделала заявление касательно состоянии Эриксена
-
Экс-врач сборной России прокомментировал ситуацию с Эриксеном
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13