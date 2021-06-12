Вейналдум рассказал, почему выбрал ПСЖ, а не "Барселону"

Фото: инстаграм Вейналдума

Новичок ПСЖ Джорджиньо Вейналдум объяснил, почему выбрал парижан, а не "Барселону".

"ПСЖ принял решение немного лучше и быстрее. Проект, который у них есть, действительно интересен. Честно говоря, был сложный выбор. "Барселона" действительно интересовалась мной, однако ПСЖ принял решение более четко.

Я очень рад, что все вопросы улажены до Евро, так как во время турнира необходимо сконцентрироваться на игре и ни на чем другом. "Барса" и ПСЖ - два больших клуба, хочется играть за обе команды, однако я решил перейти в ПСЖ, это большое облегчение", - приводит слова Вейналдума France24.com.

Напомним, что Вейналдум присоединился к ПСЖ в качестве свободного агента.

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