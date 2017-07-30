Вейналдум: "Салах летает по полю"



Полузащитник "Ливерпуля" Жоржиньо Вейналдум похвалил своего партнера по команде Мохамеда Салаха после победы над "Гертой" (3:0) в товарищеском матче.

"Салах летает по полю. Он забил классный гол. Мохамед находится в отличной форме. Салах не только классный футболист, но и отличный человек. Благодаря этому его адаптация проходит быстрее. Нам также легче принять нового игрока в коллектив, если он обладает человеческими качествами", - цитирует Вейналдума официальный сайт "Ливерпуля".

Напомним, что в этом матче Салах забил третий мяч на 62-й минуте.

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